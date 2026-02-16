Serie D, Eccellenza e Promozione: i gol del weekend

Non si ferma più la Gelbison che supera in casa anche il Ragusa e continua la sua marcia nella parte sinistra della classifica (leggi qui).
In Eccellenza l’Ebolitana impatta 1 a 1 sul campo della Polisportiva Puglianello e si fa raggiungere in vetta dall’Apice. Domenica prossima c’è lo scontro diretto (Leggi qui).
Tre punti preziosi in chiave salvezza per la Polisportiva Santa Maria che supera 3 a 2 il Castel San Giorgio (Leggi qui).
In Promozione tre punti preziosi per l’Agropoli su un campo ostico come quello del Gragnano (leggi qui).