Scario, accusato di non aver versato assegni alimentari all’ex compagna: la Cassazione annulla la condanna

Un uomo residente a Scario era stato condannato dal Tribunale di Salerno a tre mesi di reclusione nonchè al risarcimento dei danni in favore della ex compagna, costituita parte civile a mezzo dell’Avv Marco Nigro, perchè responsabile di non aver versato gli assegni alimentari in favore della loro figlia minore. La predetta sentenza era stata confermata in toto dalla Corte di Appello di Salerno.

La Corte di Cassazione annulla la condanna

Con sentenza del 12 ottobre la Corte di Cassazione, VI sezione penale, ha annullato la decisione con rinvio alla Corte di Appello di Napoli.

Le prime dichiarazioni

Dichiara l’Avv. Nicola Suadoni, difensore dell’imputato: “Sono soddisfatto dell’esito del ricorso in Cassazione. Ho sollevato sei vizi della sentenza di secondo grado dinanzi alla Suprema Corte, ottenendo il suo annullamento. Mi auguro che la Corte di Appello di Napoli possa dare giustizia al mio assistito”.