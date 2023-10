Olevano Sul Tusciano- Casa della Comunità nella frazione Salitto: Una mozione in Consiglio Comunale

Era esattamente un anno fa, il 13 settembre 2023 quando il Consiglio Comunale di Olevano Sul Tusciano decise di assegnare all’ASL Salerno, in maniera del tutto gratuita, un immobile ubicato nella frazione di Salitto, affinché venisse adibito a Casa della Comunità.

“Una sorta di mini – ospedale in cui erogare diversi servizi sanitari. Occasione straordinaria per Olevano, più unica che rara – scrivono in una nota stampa i consiglieri del gruppo Per Olevano – L’ASL si è subito dimostrata disponibile ad accettare la proposta del Comune, perché attraverso i fondi del PNRR (missione 6) avrebbe ristrutturato l’immobile per renderlo perfettamente idoneo alla finalità di Casa della Comunità”.

Eppure qualcosa è andata diversamente.

Le critiche del gruppo Per Olevano

“Con stupore e sconforto, abbiamo appreso che il 4 agosto, con delibera n.1089, il Direttore Generale dell’ASL Salerno – scrivono dal gruppo Per Olevano – ha sostituito l’immobile offerto dal Comune di Olevano con un altro localizzato, invece, nel Comune di Battipaglia. Già durante il consiglio comunale del giorno 8 agosto come gruppo consiliare Per Olevano avevamo sollevato al Sindaco la nostra perplessità, ricevendo una risposta diversa dalla motivazione dell’Asl. Non ci possiamo permettere di perdere questa grande occasione per il nostro paese – accusano e rincarano la dose – Per questo, non vedendo provvedimenti pubblicati all’albo pretorio del nostro ente, giovedì 12 ottobre abbiamo protocollato al Comune una mozione, impegnando Sindaco e Giunta a contestare la decisione dell’ASL di Salerno, fino al punto di impugnare la delibera del Direttore Generale davanti l’autorità giudiziaria”.

Sostegno alla sanità locale

“Vogliamo subito chiarire che la situazione è troppo importante e delicata per ridursi in sterile polemica politica. Per questo, ben volentieri ci schiereremo accanto alla maggioranza per sostenere con forza la contestazione all’ASL. Siamo pronti ad affrontare questa battaglia politica in qualsiasi modo e a qualsiasi costo. L’unione fa la forza e sulla salute Olevano non può e non deve dividersi”, concludono dal gruppo politico.