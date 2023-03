Sapri sostiene le famiglie bisognose: ente aderisce al “Banco Alimentare 2023”

Il comune di Sapri, in collaborazione con il Banco Alimentare Campania Onlus, ha previsto la realizzazione del progetto denominato “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita” per l’anno 2023.

Nello specifico l’iniziativa prevede la distribuzione di pacchi alimentari contenenti beni di prima necessità a favore di 160 nuclei familiari bisognosi residenti sul territoriale comunale.

Le finalità

Lo scopo del progetto è di sostenere i nuclei familiari che vivono in una situazione di disagio socio-economico. Attualmente sono sempre più numerosi i nuclei familiari considerati i “nuovi poveri” creati dall’attuale persistente crisi economica che colpisce ogni giorno nuove fasce sociali e nuclei familiari, fino ad oggi indenni, che non riescono ad arrivare alla fine del mese.

Ecco tutte le informazioni utili per la presentazione delle domande

Tutte le famiglie che intendono presentare la domanda per ricevere il pacco alimentare devono essere residenti nel comune di Sapri e avere un ISEE inferiore o uguale a 6 mila euro (la soglia è incrementata a poco meno di 8 mila euro per i nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni e di nuclei familiari con la presenza di figli minori.

Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati devono compilare la domanda scaricata dal sito istituzionale dell’ente e presentarla entro e non oltre le ore 13:00 del 20 marzo 2023. Si può inivare la domanda mediante l’indirizzo di posta elettronica o consegnarla a mano presso l’ufficio protocollo del comune duranti gli orari di apertura al pubblico.

La graduatoria sarà valida fino al 31 dicembre 2023, salvo aggiornamento o riapertura termini nel corso dell’anno.