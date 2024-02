Sapri: domani il taglio del nastro per il Centro per la famiglia

Taglio del nastro domani mattina (7 febbraio) a Sapri, in via Giuseppe Garibaldi, del Centro per la Famiglia. Un nuovo servizio che va ad aggiungersi a quelli già offerti dal Piano di Zona ambito S9 che da anni opera in maniera capillare in tutti i diciassette comuni del Distretto 71.

Un servizio in più per la comunità

Un importante servizio gestito in ATI dalla Cooperativa Sociale Prometeo82 (capofila) e dalla Cooperativa Delfino s.c.s., entrambe presenti sul territorio della Provincia di Salerno con esperienze pluriennali basate principalmente su attività rivolte soprattutto a minori e anziani.

Il centro per la famiglia è un luogo di accoglienza e di presa in carico delle famiglie per affrontare specifici compiti evolutivi ma anche per contenere situazioni di crisi e di rischio con lo scopo di promuovere il benessere della famiglia attraverso una genitorialità consapevole. Il centro per la famiglia rappresenta dunque un’importante opportunità che dare vita ad un insieme di scambi, confronti, legami e relazioni tra gli adulti e i piccoli della comunità in maniera tale che ogni persona possa sentirsi accolta, presa in carico e valorizzata e dunque accrescere le proprie competenze e il proprio valore personale.

Le attività

Le attività previste dal servizio sono:

Servizio Di Educativa Domiciliare.

Consulenza Psicoeducativa.

Sostegno Psicologico.

Mediazione Familiare.

Consulenze legali.

Spazio Neutro.

Attività Di Sensibilizzazione Della Comunità e Promozione Del Benessere.

Gruppi tematici per genitori

Servizio Di Educativa Domiciliare

Presso il domicilio della famiglia.

Intervento di un educatore, con l’obiettivo di accompagnare e supportare il genitore nell’esercizio della sua funzione educativa.

Modalità

L’accesso può avvenire: in modo spontaneoM; attraverso lo sportello; su segnalazione diretta del Servizio Sociale Professionale con il quale opera in stretta integrazione; o ancora su segnalazione/invio di altri Servizi territoriali (socio-educativi, scolastici, sanitari, etc.).

Presa in carico: dopo il primo colloquio conoscitivo condotto dall’assistente sociale, si procede alla valutazione della domanda in équipe, poi in seno all’équipe integrata con i Servizi Sociali e altri Servizi che hanno in carico l’utente; quindi, secondo i bisogni emersi, si propone un percorso interno al Centro o esterno.

L’equipe si compone delle seguenti figure professionali:

Assistente sociale

Psicologo

Educatore

Mediatore familiare

Avvocato

Sportello per l’Accesso

Aperto dal lunedì al venerdì, presso la sede di Sapri e/o itinerante negli altri comuni dell’Ambito Sociale S9 (per rispondere a esigenze di conciliazione)

LUNED Ì MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 15.30-19.30 15.00-19.00 9.00-13.00 15.00-19.00 9.00-13.00

Contatti

CENTRO PER LA FAMIGLIA

Via Giuseppe Garibaldi 71 Sapri (Sa)

+39 376 22 47 049

centrofamiglias9@gmail.com