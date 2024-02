Sanità, Vietri (FdI): “Governo stanzia 1 miliardo per la Campania. Grande attenzione per la provincia di Salerno”

“Il Governo Meloni, grazie all’impegno del Ministro della Salute Orazio Schillaci, ha stanziato quasi 1 miliardo di euro per la sanità campana. Il governatore De Luca riuscirà ad investirli nel modo giusto oppure si inventerà qualche altra folle battaglia politica e mediatica per distrarre l’attenzione dei cittadini dai suoi fallimenti?”. Lo dichiara, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali.

La nota della parlamentare

La parlamentare spiega: “In base ad un accordo di programma, infatti, sui complessivi interventi per circa 957 milioni di euro ben 837,4 milioni sono a carico dello Stato. E, per quanto riguarda quelli relativi a strutture ospedaliere della provincia di Salerno, l’importo totale è di circa 96 milioni di euro (sempre a carico dello Stato) su circa 112,9 milioni totali”.

Vietri, inoltre, commenta anche l’ultimo rapporto Svimez-Save the Children sulla Campania: “E’ un’ulteriore conferma della fallimentare gestione deluchiana della sanità. Leggendo i dati emerge che ad esempio, in un solo anno, oltre 3 mila pazienti oncologici (precisamente 3.302), sono ‘fuggiti’ in altre regioni per farsi curare. E, per quanto riguarda la cosiddetta ‘mortalità evitabile’, la Campania si colloca addirittura al primo posto per i decessi di donne con il 14,7% e 26,2% degli uomini. Si tratta di ulteriori dati negativi che – sottolinea Vietri – si aggiungono al caos che ormai, ogni giorno, si verifica nei pronto soccorso, ai reparti degli ospedali che chiudono per carenza di personale, alla fuga di eccellenze mediche nelle strutture private o in quelle di altre regioni. Un quadro devastante di cui il governatore De Luca dovrebbe dar conto ai cittadini nei suoi monologhi quotidiani, senza scaricare le colpe su altre istituzioni, visto che è lui, da oltre otto anni, a mal gestire il sistema sanitario campano” conclude Vietri.