Salernitana Women: Mercede consegna la vittoria alle granata

Tredicesima giornata di campionato per la Salernitana Women di scena sul campo dell’Independent. Prime opportunità per le padrone di casa che al 9’ calciano però alto con Esposito mentre al 19’ Carnevale spedisce al lato come capita poi al 23’ a Baldassarra. L’Independent si rivede poco prima della mezzora ancora con Esposito che dalla distanza mette lontano dai pali difesi da Pascale. La Salernitana si vede prima di rientrare negli spogliatoi con Olivieri che però non inquadra lo specchio della porta partenopea.

Nella ripresa due opportunità granata con Olivieri che al 5’ trova i guantoni di Boccia mentre al 23’, dopo aver scambiato con Cuomo, vede il suo tiro deviato. Al 36’, invece, si rivedono le ospiti con un piazzato che non mette in difficoltà Pascale. Costretta agli straordinari, invece, Boccia che ferma Colonnese, su azione nata da calcio di punizione. Nelle battute conclusive è Mercede a far esplodere la gioia granata: la punta in pieno recupero segna la rete che decide il match firmando la seconda vittoria consecutiva della Salernitana.

Il tabellino di Independent- Salernitana Women 0-1

Reti: 51’ st Mercede

Independent: Boccia, Marotti (Caputo), Musella, Maddaluno, Baldassarra (41’ st Russo, M), Borrelli, Galluccio, Esposito, Parretta (16’ st Caravello), Carnevale, Piscitelli (21’ st Russo). All: Elio AIelli A disposizione: Ventresino, Nappa, Foccillo, Ferrara.

Salernitana: Pascale, Apicella, Sorrentino, Cozzolino, Ferrentino, Sabatino, Falivene, Piccolo (Mercede), Olivieri, Cuomo, Donnarumma (8’ st Colonnese). All. Valentina De Risi

A disposizione: Giliberti, Longo, Calvanese, Apadula, Marino, Cicchetti, Di Santi.

Arbitro: Alessandro Iudicone (Sez. Formia)

Assistenti: Alfonso Morra (Sez. Napoli) – Valerio De Angelis (Sez. Caserta)

Ammonita: Musella Espulsa: 50’ st Musella

Recupero: 1‘ pt, 6’ st. Angoli: 1-6.

Le parole di coach De Risi

“I tre punti arrivano dopo un match molto combattuto ed equilibrato. Sapevamo di avere davanti una squadra forte ed organizzata, ci aspettavamo una gara difficile ma siamo riuscite a portare l’intera posta a casa. Ingresso di Mercede mossa azzeccata? Direi che ha dato i suoi frutti, avevo la percezione che lei potesse dare quel guizzo che serviva per sbloccare la contesa. Con questi risultati cresce l’autostima e la consapevolezza nei nostri mezzi. Abbiamo lavorato bene, vedo un gruppo davvero in palla che deve godersi a pieno questi piccoli momenti. Da martedì l’attenzione si sposterà verso la sfida con l’Apulia Trani, formazione ostica. Vogliamo continuare questa striscia positiva aperta già con le gare di Coppa Italia”.