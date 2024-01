Sala Consilina: sono stati organizzati due giorni in ricordo di Maria Dorotea

Ricordo e solidarietà al centro della due giorni che si è tenuta a Sala Consilina, iniziata con il convegno dal titolo “Sulla buona strada”, dedicato a Maria Dorotea Di Sia, giovane scomparsa nel 2014 a soli 24 anni in seguito a un incidente stradale e continuata, il giorno seguente con l’ottava edizione della “Maratona 12 Ore di Basket”, presso il “PalaZingaro” di Sala Consilina.

L’evento

L’evento è stato dedicato alla raccolta fondi in favore dell’Associazione “ConRett”, impegnata nella lotta contro la Sindrome di Rett, una rara patologia che colpisce prevalentemente le bambine, come accaduto alla piccola Lua. Due giorni ricchi di significato e di iniziative di valore hanno visto al centro lo sport, la sicurezza e la solidarietà, grazie al forte impegno della Polisportiva Basket Sala Consilina, della Diesel Tecnica Pallacanestro Sala Consilina ed a partner come la Fondazione Monte Pruno.

L’ente di mutualità e beneficenza che opera al fianco della BCC Monte Pruno non ha fatto mancare la sua vicinanza ed il sostegno per l’organizzazione di questi eventi uniti dalla matrice della solidarietà nei confronti dell’Associazione “ConRett” e della sensibilizzazione verso il tema della sicurezza stradale.

I presenti al convegno

Nel corso del convegno di giovedì, è intervenuto il Direttore della Fondazione Monte Pruno Antonio Mastrandrea che, oltre a portare il saluto del Presidente Michele Albanese, ha, in primis, ringraziato Simona Sica per aver voluto nuovamente coinvolgere la Monte Pruno. Tra gli altri sono intervenuti Luigi Lamonica (Commissioner Comitato Italiano Arbitri), Maurizio Cremonini (Responsabile Nazionale Minibasket FIP) Andrea Capobianco, CT della Nazionale Italiana Pallacanestro Femminile, oltre alle signore Agnese e Petrina con le loro toccanti testimonianze.