Sala Consilina: al via il nuovo calendario per la raccolta differenziata dei rifiuti

A partire dal 15 gennaio 2024 entrerà in vigore il nuovo calendario per la raccolta dei rifiuti del Comune di Sala Consilina con alcune variazioni rispetto al calendario attualmente in vigore attuate al fine di rendere sempre più efficace, efficiente ed economico il servizio.

Utenze domestiche

L’umido verrà raccolto il lunedì ed il venerdì ed il conferimento potrà essere effettuato dalle ore 22 della domenica o del giovedì fino alle ore 05:00 del lunedì o del venerdì; Il secco indifferenziato verrà raccolto il martedì e potrà essere conferito dalle ore 22 del lunedì ; Il multimateriale verrà raccolto il sabato e potrà essere conferito dalle ore 22 del venerdì ; Il vetro verrà raccolto ogni giovedì e potrà essere conferito dalle ore 22 del mercoledì ; Carta e cartone verranno raccolti il mercoledì potranno essere conferiti dalle ore 22 del martedì ; Pannolini e pannoloni verranno raccolti il martedì ed il venerdì ì e potranno essere conferiti dalle ore 22 del lunedì e del giovedì ;

Utenze non domestiche

L’umido verrà raccolto nei giorni di lunedì, mercoledì venerdì ed il conferimento potrà essere effettuato dalle ore 22 della domenica, del martedì e del giovedì fino alle ore 05:00 del lunedì, del mercoledì e del venerdì; Il secco indifferenziato verrà raccolto il martedì e potrà essere conferito dalle ore 22 del lunedì; Il multimateriale verrà raccolto il giovedì ed il sabato e potrà essere conferito dalle ore 22 del mercoledì e del venerdì; Il vetro verrà raccolto ogni martedì e giovedì e potrà essere conferito dalle ore 22 del lunedì e del mercoledì; Carta e cartone verranno raccolti il lunedì, mercoledì e venerdì potranno essere conferiti dalle ore 22 della domenica, del martedì e del giovedì; Pannolini e pannoloni verranno raccolti il martedì ed il venerdì ì e potranno essere conferiti dalle ore 22 del lunedì e del giovedì;

Rifiuti ingombranti

Per il ritiro è necessario fissare un appuntamento utilizzando una delle seguenti modalità:

telefonando al numero verde del Servizio Clienti 800 984597 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; inviando un messaggio tramite Whatsapp al numero 349 0876579.

Depositare i rifiuti nei pressi della propria abitazione nel giorno ed orario con l’operatore.

E’ inoltre possibile conferire i propri rifiuti presso l’isola ecologica sita in Via Marrone, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00.