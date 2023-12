Roccagloriosa, primo tra i comuni del Meridione: 1,5 milioni di euro dal Ministero del Turismo

La proposta presentata dal Comune di Roccagloriosa (capofila) e dal Comune di San Giovanni a Piro, a seguito dell’Avviso Pubblico, emanato dal Ministero del Turismo, inerente al “Fondo per i piccoli Comuni a Vocazione Turistica” destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è stata ammessa a finanziamento per € 1.499.000,00, risultando al primo posto tra i comuni finanziati del Sud Italia ed Isole.

Il progetto

Un progetto che ha come scopo lo sviluppo del turismo locale e la valorizzazione di un antico percorso di connessione tra i due territori: una “spina connettiva”, un asse di cucitura tra i luoghi di interesse culturale, architettonico, archeologico, ambientale ed immateriale selezionati, che trasformerà l’area in un unicum, senza barriere fisiche, cognitive e sensoriali, in un’ottica inclusiva accessibile ed esperienziale.

Per tutti i luoghi di interesse ad essa afferenti sarà potenziata la fruizione da parte di persone con disabilità: FOR ALL.

Una proposta progettuale forte del sostegno della Soprintendenza di Salerno, del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e dalla Comunità Montana Bussento – Lambro e Mingardo che hanno sottoscritto con il Comune di Roccagloriosa apposito protocollo di intesa.

“Lavorare insieme, fare squadra, condividere idee e proposte, creare una rete forte, fatta di valori e di obiettivi comuni, con lo scopo di gettare solide basi per lo sviluppo di un territorio ricco di potenzialità come il nostro“, fanno sapere da palazzo di città.