Rigenerazione, ambiente e futuro: buone notizie per la Città di Sapri

Con DD 699 del 30/10/23 la Regione Campania ha ritenuto ammissibile l’idea progetto presentata dal Comune di Sapri in data 30/09/23 sulla rigenerazione dell’area di via Ortega in loc. Mocchie. La Città della Spigolatrice, ha ottenuto un contributo di euro 2.454.829,60 a valere sui fondi L. 145/2018 che sarà utilizzato per la realizzazione di un co-Housing, co-living e case bottega.

Il progetto

“Per un concept innovativo sul nostro territorio che inverte la vecchia concezione di edilizia popolare riletta secondo sostenibilità ed inclusione con Decreto 427 del 17/10/23, la Regione Campania a valere sui fondi PO FEAMP, abbiamo ricevuto un contributo di euro 259.567,20 per la sostituzione delle cassette in polistirolo usate dalla locale marineria per il pescato con le cassette eco-compatibili. Lavoriamo costantemente e senza sosta per portare avanti i punti programmatici“.