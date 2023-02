Rapina in un alimentari: paura a Salerno

Un colpo si è consumato ieri nel tardo pomeriggio nel centro storico di Salerno, quando un individuo armato di coltello è entrato all’interno di un negozio di alimentari e si è fatto consegnare l’incasso. La somma rubata sarebbe di poche centinaia di euro, ma il fatto ha causato sconcerto tra i residenti della zona.

Le indagini

Sul caso sono ora al lavoro gli agenti della Squadra Mobile, che stanno cercando di individuare il responsabile attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza funzionanti nella zona.

La sicurezza dei negozi e dei cittadini è una questione di primaria importanza per le autorità locali, che stanno prendendo provvedimenti per prevenire futuri attacchi di questo tipo. La polizia sta anche effettuando controlli nella zona, al fine di individuare eventuali testimoni e raccogliere informazioni utili per l’indagine.

In un momento in cui la criminalità sembra essere in aumento, è fondamentale che le forze dell’ordine agiscano con tempestività ed efficienza per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio pubblico e privato. Purtroppo a Salerno già nelle scorse settimane si sono registrati episodi simili. Tra gennaio e i primi giorni di febbraio sono stati segnalati colpi all’interno di supermercati della zona