Ennesima rapina in supermercato a Salerno. Colpo in centro

Continua l’allarme sicurezza a Salerno. Una nuova rapina è stata messa a segno l’altra sera in via Carucci, a pochi passi dal rione Carmine. Ignoti sono riusciti ad accedere in un supermercato e a portare via denaro contante. Non ingente il bottino rispetto a quello che forse i rapinatori si aspettavano di trovare.

I fatti

Stando alle prime ricostruzioni due rapinatori a volto coperto sono entrati nell’attività quasi ad orario di chiusura. Con un coltello da cucina hanno minacciato il cassiere del supermercato e si sono fatti consegnare l’incasso, circa 600-700 euro.

Uno minacciava il dipendente del negozio l’altro prelevava i contanti dalla cassa. I malviventi poi sono fuggiti via. Un colpo velocissimo, concluso in pochi minuti. Il cassiere, visibilmente scosso, ha poi dato l’allarme. Sul posto gli uomini della Polizia di Stato. Intervenuti anche gli agenti della scientifica.

Le indagini

Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltato alcune testimonianze. Sembrerebbe che i due avessero un accento marcatamente salernitano.

Questo purtroppo è soltanto l’ultimo caso di rapina ai danni di un supermercato. A novembre scorso ad essere colpita fu un’attività di via Pietro Del Pezzo. Un mese prima colpo in un supermarket di Torrione. In questo caso i ladri entrarono nell’attività minacciando il personale con una pistola.