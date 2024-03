Quando l’Italia perse la faccia: a Sapri un incontro per ricordare Enzo Tortora. Appuntamento sabato 23 marzo

Sabato 23 marzo, alle ore 16, nell'Aula Magna dell'IIS “Leonardo da Vinci” di Sapri, si terrà un incontro per presentare il libro-intervista “Quando l'Italia perse la faccia” – L'orrore giudiziario che travolse Enzo Tortora, scritto dal penalista Raffaele della Valle insieme con il giornalista Francesco Kostner, per i tipi di Luigi Pellegrini Editore.

Un caso di malagiustizia italiana

Il volume, pubblicato in occasione del quarantennale dell'arresto di Enzo Tortora, avvenuto il 17 giugno 1983, ricostruisce la vicenda giudiziaria che travolse il giornalista e presentatore genovese con l'accusa di far parte della Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo. Responsabilità gravissime e infamanti, apparse subito prive di fondamento, ma che non impedirono a Tortora di essere condannato in primo grado a dieci anni di reclusione. Un'assurda e indimostrata impalcatura probatoria che cadde miseramente nel processo di Appello, conclusosi il 15 settembre 1986, per poi essere definitivamente smentita dalla Corte di Cassazione.

Un libro per non dimenticare

Per la prima volta, in modo compiuto ed analitico, l'avvocato della Valle, che fece parte del collegio difensivo di Tortora, racconta nel libro la storia giudiziaria assurta nell'immaginario collettivo a simbolo di una Giustizia contraria ai principi costituzionali e alle fondamentali regole di un equo ed equilibrato processo penale.

L'incontro di Sapri

L'incontro sarà coordinato dalla giornalista Antonella Grippo e vedrà i saluti del sindaco di Sapri Antonio Gentile , del Presidente della Camera penale “Alfredo De Marsico” di Lagonegro, Carmine Viglione, e del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, Vincenzo Bonafine. Seguiranno gli interventi di Corrado Limongi, Dirigente scolastico dell'IIS “Leonardo da Vinci”, che ha promosso l'iniziativa, dell'avvocato Franco Maldonato, del Foro di Lagonegro, e degli autori, il giornalista Francesco Kostner e l'avvocato Raffaele della Valle.