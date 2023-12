Quali caratteristiche offre un editor di foto online agli editori e ai creatori di contenuti

La maggior parte di noi non conosceva tutto il potenziale della modifica delle foto con un editor di foto online. Un editor di foto online come la versione web di CapCut offre funzionalità avanzate e strumenti magici per rendere le procedure di modifica più semplici e veloci. Offre funzionalità gratuite di backup su cloud e collaborazione di gruppo in cui i team possono modificare le foto in tempo reale. Inoltre, fornisce funzionalità di fotoritocco per migliorare la qualità dell’immagine, sintesi vocale e rimozione di sfondi e oggetti non necessari dalle foto. In questo articolo, discutiamo degli strumenti e delle funzionalità che un editor di foto online offre ai creatori e agli editor di contenuti.

Esplorando le funzionalità di un editor di foto online

Un editor di foto online non richiede alcun pagamento o installazione sul tuo computer. Inoltre, fornisce una varietà di funzionalità che aiutano i principianti e gli editor professionisti a svolgere un lavoro dall’aspetto professionale. Ecco alcune interessanti funzionalità di un editor di foto online come CapCut online.

● Modelli di pre-progettazione per modifiche rapide

Il primo vantaggio dell’utilizzo dell’editor di foto online è la disponibilità di modelli gratuiti pronti da progettare. Puoi utilizzare i modelli per diffondere la consapevolezza su una causa o un evento sociale, chiedere una donazione, inviare inviti per una festa, per scopi di vendita e promozione e altro ancora. Tutti gli elementi nei modelli sono modificabili in modo che chiunque possa apportare modifiche.

● Incorpora effetti di testo per un aspetto sorprendente

Il secondo vantaggio dell’utilizzo dell’editor di foto online CapCut, una soluzione di editing all-in-one, è provare gli effetti di testo senza alcun pagamento. Per rendere il tuo testo vibrante e attirare l’attenzione, utilizza effetti zoom, effetti sfumati, effetti glitch, effetti vacanze e altro ancora.

● Immagini personalizzate tramite lo strumento di conversione testo in immagine

Il terzo vantaggio è lo strumento magico dell’intelligenza artificiale più utile che è il testo in immagine. Questo strumento consente agli editori di generare immagini direttamente dal testo. Nella sezione prompt, scrivi tutti i dettagli sul tipo di immagine che desideri generare. Fare clic sul pulsante Genera e genererà la stessa immagine tenendo in considerazione le istruzioni.

● Collage di foto pre-progettati

Un’altra caratteristica di un editor di foto online come CapCut sono i modelli gratuiti per creare collage di foto. I collage sono i migliori per raccontare storie e salvare ricordi. In un editor di foto online avrai un numero illimitato di scelte tra cui scegliere nei collage di pre-progettazione. Con l’aiuto dei collage fotografici, puoi condividere facilmente i tuoi ricordi con gli amici o sui tuoi social media.

Una guida rapida al processo di modifica con CapCut Creative Suite

Hai difficoltà a gestire gli abbonamenti professionali del software di editing per modificare le tue foto per gli account dei social media? La versione online di CapCut può essere utilizzata gratuitamente senza acquistare alcun abbonamento. Segui questa guida rapida scritta per creare un account e modificare foto come un professionista con la versione web di CapCut.

● PASSO 01: Registrazione rapida

Smetti di usare il software manuale per l’editing che ti costa un braccio e una gamba. Saluta una soluzione di editing rapido come la versione online di CapCut per il tuo lavoro di post-produzione nell’editing dove scateni la tua creatività. Fai clic sul collegamento indicato, ad esempio https://www.capcut.com/creative-suite, e crea immediatamente il tuo nuovo account. Puoi registrarti utilizzando il tuo ID Gmail o connetterti con qualsiasi account di social media. Il processo è rapido e bastano pochi secondi per verificare l’ID e-mail. Attendi qualche secondo, quindi accedi al nuovo account su CapCut.

● PASSO 02: Caricamento delle foto

Il secondo passaggio riguarda il caricamento delle foto dopo la verifica riuscita. Puoi caricare foto utilizzando tre modi diversi. Il primo è utilizzare il pulsante di trascinamento della selezione, il secondo è trasferire file da Google Drive e l’ultimo è utilizzare la funzione AirDrop.

● PASSO 03: Personalizzazione

Il terzo passo dopo aver caricato con successo i tuoi file è il processo di personalizzazione. Tutti gli strumenti sono gratuiti per l’editing di foto e video. Puoi utilizzare modelli di pre-progettazione e aggiungere adesivi, cornici per foto e forme ai tuoi file. Puoi scrivere testo e aggiungervi effetti. Inoltre, registra qualsiasi clip utilizzando lo strumento chiamato registratore dello schermo gratuito e aggiungilo ai tuoi video.

● PASSO 04: Esporta file

Per salvare il prodotto finale, individua il pulsante di esportazione in alto in un editor di foto online. Fai clic sul pulsante Esporta e seleziona il formato del file a seconda di come desideri procedere con i tuoi file. Dopo aver fatto la tua scelta, fai clic sul pulsante di download.

Conclusione

Gli editor manuali forniscono un numero limitato di funzionalità e strumenti per l’uso gratuito. Tuttavia, in un editor di foto online di Creative Suite, tutte le funzionalità e gli strumenti sono gratuiti. Inoltre, gli editor manuali richiedono l’installazione mentre puoi utilizzare un editor di foto online gratuitamente sul web. Invece di caricare foto noiose sui tuoi account di social media, ora inizia a modificare i tuoi file con l’editor di foto online CapCut.