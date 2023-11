Promozione: Ebolitana travolgente. Torna alla vittoria la Battipagliese

Nella 10a Giornata del Campionato di Promozione Girone D, successi per Battipagliese e Ebolitana.

La Battipagliese ritorna alla vittoria superando per 0-2 il Centro Storico, decisive le reti di Olmos e Santese, tre punti importanti per per le zebre che continuano l’inseguimento ai vertici della classifica.

L’Ebolitana travolge 4-0 la Temeraria e continua il suo inseguimento all’Atletico San Gregorio in vetta alla classifica.

In fondo al torneo altre sconfitte per il Real Palomonte e l’Atletico Pagani, rispettivamente nei confronti di Sant’Egidio e Atletico San Gregorio, con i risultati di 1-3 e 1-0.