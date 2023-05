Pollica: nasce un nuovo asilo nido al posto di un vecchio fabbricato comunale

Il Comune di Pollica, sfruttando i fondi del PNRR in materia di istruzione e ricerca, realizzerà un nuovo asilo nido in località Celso, demolendo e ricostruendo una vecchia struttura comunale in via delle Ginestre.

Il nuovo asilo nido

Pollica si muove in prima linea nel tentativo di ampliare la propria offerta formativa delle scuole aperte sul territorio. La nascita di una struttura del tutto nuova e adibita ad asilo nido, è finalizzata a finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico. Infatti, l’obiettivo è di accogliere la necessità di andare oltre il consueto orario di attività quotidiane, tenendo conto delle esigenze lavorative e personali delle famiglie. Intanto, è partita un’indagine di mercato per l’individuazione di 5 operatori economici per la realizzazione dell’asilo e l’affidamento dei lavori, ricordando che il tempo massimo per l’assegnazione è il 20 giugno.

I fondi

Il progetto del Comune di Pollica è stato promosso dal Ministero dell’Istruzione che, dopo le opportune e necessarie verifiche, ha così approvato il finanziamento per la messa in atto dell’opera. Esso rientrano nei fondi del PNRR per il potenziamento dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle università. L’importo dell’appalto è di 499.550.000 euro.