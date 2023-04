Pollica: il Paideia Campus educa gli studenti a tutela del territorio e della mediterraneità

Il Paideia Campus ha organizzato un progetto intitolato “Narrazioni” in collaborazione con la fondazione Future Food Institute e l’Istituto Comprensivo “G.Patroni” di Pollica. Gli studenti, per tutto il mese di marzo, hanno avuto l’opportunità di conoscere le competenze e le tradizioni del territorio orientate verso una necessaria transizione ecologica.

Il progetto

L’iniziativa per educare alla rigenerazione del territorio e della mediterraneità ha visto protagonisti tanti studenti del posto, i quali sono stati coinvolti in laboratori pratici e racconti di esperti del settore che hanno permesso di vivere esperienze didattiche completamente immersive sul mondo della biodiversità e del rispetto per l’ambiente. Il tentativo di Paideia Campus, è quello di provare a favorire l’avanzata di un modello economico, sociale e culturale, finalizzato ad assumere consapevolezza dei recenti cambiamenti climatici in corso e volto a proteggere il patrimonio della Dieta Mediterranea.

“Inspiration, aspiration, action”: le tre fasi dell’iniziativa

Seguendo la metodologia dell’experiential learning, gli incontri alla quale hanno assistito i giovani ragazzi si sono articolati in tre fasi fondamentali: “inspiration”, “aspiration” e “action”. Attraverso questo percorso didattico innovativo e fortemente coinvolgente, gli studenti hanno vissuto in prima persona i legami tra cibo, mestieri e territori, hanno ascoltato esperienze dirette di chi lavora da sempre in quest’ottica e hanno anche creato una mappa per orientarsi tra transizione, sostenibilità e rigenerazione. Alla fine del progetto, si è compreso quanto sia importante maneggiare con cura ciò che si ha ora, nel presente, per costruire insieme un futuro solido e armonioso.