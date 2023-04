Polisportiva Marina: la squadra dei record trionfa e scatena la festa

Indomabile, imbattibile, solida e, cosa più importante, unita: la Polisportiva Marina vince contro il Sassano e si aggiudica il torneo di seconda categoria Campania, girone H, in modo trionfale. Ventitré vittorie, un pareggio e zero sconfitte: questi sono i numeri della corazzata guidata da mister Luigi Infantini. Nessun’altra squadra negli otto gironi di seconda categoria dell’intera regione ha collezionato così tanti punti. Una cavalcata impressionante che ha visto la Polisportiva Marina dominare il campionato fin dal primo giorno.

La vittoria è stata possibile grazie a diversi motivi

La vittoria degli arancioneri è stata possibile grazie a diversi fattori. Il primo, indissolubile, è lo spogliatoio: solido come uno scudo, un fortino invalicabile. Dal primo giorno ogni singolo giocatore ha messo al primo posto gli interessi del gruppo e della squadra. Il secondo fattore è l’esperienza mista alla passione: quattro volte a settimana sul campo, con il caldo di settembre, con la pioggia gelida di febbraio. I “senatori” al fianco dei ragazzi, loro i primi a sacrificarsi per la causa, per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Il terzo fattore è l’allenatore: Infantini, condottiero esperto, ha saputo tenere gli equilibri, lavare i panni (che inevitabilmente qualche volta si sporcano) all’interno delle mura del Leon de Caprera, alzando la voce quando serviva, durante gli allenamenti, ma proteggendo i suoi ragazzi contro chiunque volesse anche solo provare minimamente a minare la tranquillità della squadra. Infine, il quarto fattore è la società e tutte le persone che hanno sostenuto il progetto. Ai calciatori non è mancato mai nulla ed è una fortuna far parte di una compagine così attrezzata e organizzata.

La vittoria della Polisportiva Marina è stata una vera e propria impresa, dato che la squadra avversaria, il Sassano, è stata l’unica a tenere il passo della capolista per una grossa fetta del campionato. Ma alla fine, la squadra di Infantini ha dimostrato di essere superiore, vincendo per tre a zero grazie alla doppietta del solito Mattia Serva e del bomber Antonio Recchiuti.

La Polisportiva Marina: una squadra unita

La Polisportiva Marina ha dimostrato di essere una squadra indomabile, imbattibile, solida e, cosa più importante, unita. Nessuno è riuscito a battere questa squadra che, al contrario, è riuscita a riaccendere l’entusiasmo in paese. Al termine della partita contro il Sassano, valevole come una finale, vinta per tre a zero, è scoppiata la festa sul porto e sul lungomare. I calciatori hanno sfoggiato la maglia celebrativa e hanno brindato alla promozione in prima categoria.

Ora il campionato prosegue, dopo la sosta per le festività di Pasqua, la squadra regina del torneo andrà ad affrontare a Vibonati il Supersantos. L’unico obiettivo per la squadra è di “Restare imbattuti”.