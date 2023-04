Polisportiva Santa Maria: arriva un pari con il Ragusa

Nel girone I di Serie D la Polisportiva Santa Maria era di scena in trasferta contro il Ragusa.

Nel pomeriggio di oggi in programma, infatti, il ventinovesimo turno di campionato, il dodicesimo del girone di ritorno, dove i giallorossi erano opposti al team siciliano. Dopo il pari con il Trapani termina 2.2 la sfida con i giallorossi alla terza divisione della posta in palio interna consecutiva I cilentani, che giocheranno in casa nella prossima giornata con il San Luca, salgono a 37 punti in classifica fuori dalla zona play-out.

Ragusa-Polisportiva Santa Maria: la gara

Primo squillo al 2’ con un tiro timido dai 18 metri di Pane che però non colpisce bene e la sfera rotola sul fondo mentre al 10’ una conclusione dalla distanza di Randis prova a sorprendere Cannizzaro, ma il pallone termina fuori. Al 13’ clamorosa palla gol per il Santa Maria. Ielo scavalca la difesa ragusana con un cross perfetto, Johnson con un piattone al volo calcia alto. Dopo quattro minuti i giallorossi sciupano in ripartenza. Break di De Leonardis per Ielo, con Tandara poi fermato per fuorigioco. Al 19’ schema da calcio d’angolo per il Ragusa: colpo di testa di Pertosa alto sopra la traversa mentre al 21’ giallorossi ancora minacciosi, ma manca la giusta precisione. Maio calcia alto dal limite dell’area. Passano altri cinque minuti e Cannizzaro è bravo in uscita su Vitelli, sbucato alle spalle dei difensori cilentani. Il vantaggio della Polisportiva Santa Maria arriva poco prima della mezzora. Su calcio d’angolo di Pane uscita del portiere ragusano e rimpallo vincente sul corpo di Tandara per lo 0 a 1. I cilentani trovano poi il raddoppio al 34′ con Johnson che dai 18 metri calcia centrale, ma Pitarresi commette un errore clamoroso con il pallone che gli passa tra le braccia (0-2).



La ripresa

Primo sussulto al quinto cn Manfrè, blocca Cannizzaro che al 14′ compie un miracolo sul tiro ravvicinato di Meola. Al quarto d’ora, però, la squadra siciliana su calcio d’angolo accorcia con un colpo di testa di Pertosa. A metà frazione, poi, il direttore di gara espelle Ielo per doppia ammonizione tra le proteste dei campani per la decisione alquanto dubbia. Siciliani ancora pericolosi al 30’ con un bolide di Randis dalla distanza e miracolo di Cannizzaro che smanaccia in angolo. Tre minuti dopo Manfrè riesce a bucare la porta di Cannizzaro con un tiro dal limite per il 2 a 2 e al 40′ il neo entrato Messina calcia di poco alto sopra la traversa. Finisce cosi in parità.

Il tabellino

Ragusa: Pitarresi; Falla (34’ st Messina), Pertosa, Strumbo G. (24’ st Marin), Bertelli (1’ st Meola); Di Stefano, Cess, Cacciola; Manfrè, Vitelli (24’ st Patanè); Randis. A disp.: Truppo, Valenca, Iseppon, Napoli, Varela. All.: Settineri.

Polisportiva Santa Maria Cannizzaro; Di Cristina (1’ st Mancini), Diop, Ferrigno; Ielo, De Leonardis (23’ st Ventura), Pane (1’ st Coulibaly), Maio, De Marco (42’ st Campanella), Tandara, Johnson (23’ st Catalano). A disp.: Fezza, Azindow, Tiberio, Gaeta. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Loris Graziano di Rossano (Ottobretti-Piomboni)

Reti: 27’ pt Tandara (SM), 34’ st Johnson (SM), 15’ st Pertosa (R), 33’ st Manfrè (R)

Note: espulsioni: al 25’ st Ielo (SM) per doppia ammonizione. ammoniti Di Cristina (SM), Pane (SM), De Marco (SM), Randis (R), De Leonardis (SM), Cacciola (R). Angoli: 7-2. Recupero: 5’ pt e 7’ st.