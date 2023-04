Percettori del reddito di cittadinanza a lavoro: svolgeranno attività legate ad Ambiente e Igiene Urbana

Percettori del Reddito di Cittadinanza al lavoro a Casalbuono. Il Comune valdianese, infatti, ha predisposto un PUC (Progetto di Utilità Collettiva), consentendo così ai percettori del sostegno al reddito di svolgere delle attività in favore della comunità. Il progetto si intitola “Ambiente e Igiene Urbana e coinvolgerà 4 percettori del Reddito di Cittadinanza.

Il progetto per i Percettori del Reddito di Cittadinanza

Questi si occuperanno di attività legate alla manutenzione e pulizia del territorio e del verde pubblico. Un modo per garantire un servizio utile a tutta la comunità del centro valdianese.

La fase 2 del reddito di cittadinanza

La fase 2 del reddito di cittadinanza, quella in cui i percettori sono obbligati a svolgere lavori di pubblica utilità presso il comune di residenza, ha preso il via con il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 gennaio 2020.

I beneficiari del reddito di cittadinanza, tranne gli esonerati, devono essere convocati da parte dei centri per l’impiego con la firma del Patto per il lavoro.

Si tratta di prestazioni non retribuite, la mancata accettazione della condizione stabilita dal decreto da parte di uno dei componenti del nucleo familiare determina la decadenza del sussidio. L’attività deve essere svolta per un minimo di otto ore settimanali e un massimo di 16 ore alla settimana.