Panico alla stazione di Battipaglia: nigeriano in escandescenze con due mazze

Momenti di terrore ieri pomeriggio alla stazione ferroviaria di Battipaglia, dove un cittadino nigeriano ha seminato il panico brandendo due mazze e minacciando i passanti. L'uomo, già noto alle Forze dell'Ordine, è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo dei Carabinieri e della Polizia di Stato, che lo stanno ora ricercando.

Il parapiglia

Tutto è iniziato intorno alle 17:00, quando il nigeriano, per futili motivi, ha iniziato a inveire contro alcuni passanti brandendo due mazze di legno. Il suo comportamento aggressivo ha scatenato il panico tra i presenti, che si sono dati alla fuga per cercare riparo. Non contento, l'uomo ha poi danneggiato la porta d'ingresso della stazione ferroviaria con calci e pugni.

L'intervento delle Forze dell'Ordine

Immediatamente allertate, le Forze dell'Ordine sono giunte sul posto in forze. La Polizia Ferroviaria, supportata da Polizia di Stato e Carabinieri, ha tentato di fermare l'uomo, che però si è opposto con veemenza e resistenza, per poi darsi alla fuga.

Ricerche in corso

Le Forze dell'Ordine stanno ora conducendo serrate ricerche per rintracciare il responsabile, che è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e detenzione di armi bianche.