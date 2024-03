Paestum Wine Fest: Poste Italiane celebra la 13^ edizione con un bollo speciale

In occasione della 13^ edizione del Paestum Wine Fest, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con un bollo speciale. Il bollo, richiesto dall'Associazione Divini Assaggi, organizzatrice dell'evento, recherà la dicitura: “Paestum wine fest torna par la 13^ edizione – 23.3.2024 – 84047 Paestum“.

Un'occasione per celebrare il vino e la cultura

L'attivazione del bollo speciale rappresenta un'occasione per celebrare il vino, prodotto di eccellenza del territorio campano, e la cultura, che da sempre contraddistingue la città di Paestum. Il Paestum Wine Fest, infatti, è un evento che richiama ogni anno migliaia di appassionati da tutto il mondo, offrendo loro la possibilità di degustare i migliori vini campani e di conoscere le bellezze della città antica.

Dove e quando ottenere il bollo speciale

Il bollo speciale sarà disponibile sabato 23 marzo, dalle ore 11.00 alle 20.00, presso il Next, ex tabacchificio Cafasso, in via Cafasso 21 a Borgo Nuovo Cafasso (Capaccio Paestum). Per ottenere il bollo, sarà necessario presentare le proprie corrispondenze presso lo sportello filatelico allestito per l'occasione.