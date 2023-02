Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio: amici dell’Ariete siete molto suscettibili, provate a rilassarvi e ad essere positivi

Come sempre vi parliamo dell’oroscopo del giorno attraverso le previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato e apprezzato d’Italia. Vediamo quali saranno i segni più fortunati e quelli meno fortunati. Pare ci sia una congiunzione astrale per cui i nati sotto il segno dell’Ariete, avranno scontri con quasi tutti gli altri segni dello zodiaco. Provate a rilassarvi e a pensare al buono che vi circonda.

Ariete:

Domani sarà una giornata in cui penserete molto agli amori passati: vivete il presente e non guardatevi più indietro. La Luna e Venere sono favorevoli per cui inizierete anche a recuperare. Sul lavoro qualche piccola incertezza.

Toro

In amore questo è un buon periodo ma cercate di non rivangare il passato se ci sono stati problemi, meglio metterci una pietra sopra. Sul lavoro se ci sono scelte importanti da fare, mettetele in campo proprio da domani.

Gemelli

Quella di domani sarà una giornata positiva in cui potrebbero esserci delle belle novità in amore e nelle amicizie. Sul lavoro potrebbero esserci delle buone occasioni, non fartele sfuggire.

Cancro

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che domani avrete Venere dissonante ma non scoraggiatevi perché la situazione non sarà grave. L’importante sarà non polemizzare con il partener. Sul lavoro cercate di accontentarvi.

Leone, Vergine, Bilancia

Leone

L’oroscopo Paolo Fox segnala che siete in una fase di recupero e avete molta più energia rispetto ai giorni scorsi. Chi è single in amore potrà vivere una bella avventura nei prossimi giorni. Sul lavoro avete più entusiasmo e le cose vanno meglio.

Vergine

Domani cercate di stare alla larga dalle complicazioni. Se c’è una crisi in famiglia dovreste cercare di risolverla. Sul lavoro quello che poteva sembrare un errore potrebbe rivelarsi qualcosa di vincente.

Bilancia

L’oroscopo Paolo Fox specifica che se in amore siete insoddisfatti allora questo è il momento giusto per potere chiudere un rapporto. Cercate di non essere troppo aggressivi quando vi interfacciate con gli altri. Sul lavoro serve maggiore calma.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione

Domani sarà più facile parlare d’amore. Sul lavoro sono facilitati gli accordi e le società. Se dovete fare un cambiamento ci sono buone possibilità che avvenga entro la primavera.

Sagittario

Giornata sottotono quella di domani in cui potrebbero esserci tensioni e polemiche. Per fortuna Venere è dalla vostra parte e vi aiuta nell’amore: le storie che iniziano adesso possono diventare importanti.

Capricorno

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che domani dovrete fare attenzione alle polemiche e alle discussioni. Avrete la Luna opposta per cui cercate di non litigare con nessuno. Sul lavoro potresti essere oggetto di attacchi.

Acquario

Cercate di mantenere la calma, vedrete che riuscirete a ottenere quello che desiderate. Resta qualche problema economico che vi preoccupa. Sul lavoro qualcuno potrebbe farvi arrabbiare.

Pesci

Giornata positiva quella di domani per i sentimenti e l’amore. Avete Giove e Saturno favorevoli che vi aiutano per i grandi progetti. Anche sul lavoro le cose vanno bene, specie per chi ha un’attività a contatto con il pubblico.