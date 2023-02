Oroscopo Paolo Fox 4 febbraio, giornata sottotono per i Gemelli, bene per l’Acquario

Cosa prevedono gli astri per la giornata di sabato? Come sempre vi proponiamo le previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più famoso ed apprezzato d’Italia. Che giornata sarà? Leggi tutti i segni

Ariete: Quella di domani sarà una giornata un po’ conflittuale soprattutto in amore. Se sul lavoro sono in arrivo buone notizie, avanza all’orizzonte qualche problema dal punto di vista economico.

Toro:

Sono giorni importanti per l’amore per voi del Toro che avete Giove, Saturno e Urano favorevoli. Qualche piccolo ritardo sul lavoro mentre cercate di non sovraffaticarvi per quanto riguarda il fisico.

Gemelli:

Giornata sottotono quella di domani per quanto riguarda l’amore: potrebbero evidenziarsi le criticità del rapporto. Sarebbe meglio fare solo quello che vi interessa, tralasciando il resto. Sul lavoro cerca di usare cautela, rimandate le scelte.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro: L’ Oroscopo Paolo Fox indica che sarà una giornata positiva anche perché le Stelle sono dalla vostra parte. In amore cercate di risolvere eventuali tensioni nella coppia. In ambito professionale evitate di prendere decisioni importanti proprio adesso.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che quella di domani sarà una giornata nervosa, in cui potrebbe esserci qualche discussione. Fate attenzione in amore. Anche sul lavoro potrebbero esserci delle tensioni, meglio essere cauti.

Vergine:

In amore serve chiarezza, sopratutto se ci sono questioni in sospeso. Cercate però di non agitarvi e di dire le cose con calma. Sul lavoro potreste fare scelte drastiche.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che quello che state attraversando è un peiodo di revisione in amore e alla fine molte cose potrebbero cambiare. Sul lavoro potrebbero esserci delle buone risposte. Cercate di essere meno aggressivi.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione:

Quella di domani sarà per voi una giornata sottotono, in cui potrebbero esserci delle tensioni in ambito lavorativo. Per quanto riguarda i sentimenti evitate le discussioni in questa giornata.

Sagittario:

Le stelle sono dalla vostra parte. Se vivete un rapporto conflittuale non riuscirete a risolvere tutti i problemi in pochi giorni: intanto le cose andranno meglio. Sul lavoro approfittate di questa giornata per rivedere le vostre mosse.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che site un po’ agitati per quanto riguarda l’amore: ci sarà infatti qualche tensione nelle coppie di lunga data. Sul lavoro questo è un periodo di grandi soddisfazioni grazie a Giove e Saturno nel segno.

Acquario

Quella di domani sarà una giornata positiva per i sentimenti grazie alla Luna favorevole per cui cercate di dare rette a chi vi vuole bene. Sul lavoro potrest trovare le soluzioni ad alcuni problemi.P

Pesci:

Approfittate di questo periodo per farvi valere. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non strafare dal momento che non avete molta energia. A breve potrebbero esserci occasioni o chiamate interessanti.