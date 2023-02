Oroscopo Paolo Fox 6 febbraio, cari cancretti fate attenzione, qualcuno potrebbe illudervi in amore

Sta per iniziare una nuova settimana e il lunedì, si sa, è sempre traumatico. C’è chi torna a scuola, chi a lavoro, in ogni caso si ricomincia con la solita routine. Per fortuna, in nostro aiuto, arriva l’amato Paolo Fox che ci parla delle previsioni astrologiche per la giornata. Vediamo cosa accadrà tra le stelle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio: Ariete

Cari ariete, questa domenica è un po’ strana per i sentimenti e se siete già in crisi fate molta attenzione. Dal punto di vista lavorativo è un periodo di transizione e presto arriverà una bella ripresa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio: Toro

Cari toro, in questa giornata sentite la necessità di chiarire le cose con il partner. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a qualche collega invidioso ma comunque la grinta non vi mancherà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio: Gemelli

Cari gemelli, oggi sono favorite le relazioni stabili e le coppie che si vogliono bene. Mercurio dà una mano ai single del segno e sul lavoro bisogna scegliere per bene cosa si vuole davvero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio: Cancro

Cari cancretti, fate attenzione in amore perché potrebbe esserci qualche contrasto. Sul lavoro arrivano belle novità anche se non sembrate molto motivati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio: Leone

Cari leoncini, siete in una fase di stasi in amore, come se foste in attesa che qualcosa accada. Sul lavoro siete pieni di impegni anche se la situazione finanziaria è ancora precaria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio: Vergine

Cari vergine, questo è il momento per amare e anche se non lo state cercando, l’amore arriverà a bussare alla vostra porta. Sul lavoro sta andando bene, procedete così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio: Bilancia

Cari bilancia, c’è un po’ di aria polemica in amore quindi bisogna fare attenzione. Sul lavoro aspettate la seconda parte del mese per avere novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio: Scorpione

Cari scorpioncini, siete pronti a vivere tutte le emozioni dell’amore quindi lasciatevi andare. Arrivano novità sul lavoro e anche belle idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio: Sagittario

Cari sagittario, questa domenica siete pieni di voglia di amare. Aspettatevi cambiamenti sul lavoro e vedrete che farete la scelta giusta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio: Capricorno

Cari capricorno, state un po’ attenti in amore perché c’è qualcosa che non va e non siete del tutto felici. Sul lavoro le idee sono buone, sfruttatele per dimostrare il vostro valore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio: Acquario

Cari acquario, in amore ci sono perplessità quindi potreste sentirvi un po’ lontani dal partner. Sul lavoro fate attenzione ai colleghi e anche alle nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 febbraio Pesci

Cari pesciolini, bella questa giornata per i sentimenti con un cielo che favorisce l’amore e le emozioni. Sul lavoro arrivano belle notizie: si recupera con grande forza grazie anche all’aiuto di Giove.