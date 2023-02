Oroscopo Paolo Fox 3 febbraio, un po’ di maretta per gli amici del Toro. Sagittario, discussioni in arrivo

Un’altra settimana è finita, cosa prevedono gli astri? Vediamolo attraverso le parole dell’astrologo più famoso e apprezzato d’Italia, Paolo Fox.

Ariete:

L’inizio settimana vi vede molto più forti che in passato e adesso sarete in grado di fare cose impensabili. In amore progettate qualcosa di nuovo con il partner. Anche sul lavoro le cose possono ripartire alla grande: il peggio è passato.

Toro:

Inizio settimana con un po’ di maretta per voi soprattutto in amore e per le coppie di vecchia data mentre le storie recenti sono in recupero. Giornata utile per il lavoro quella di lunedì.

Gemelli:

Iniziate la settimana seguento l’instinto e vedrete che non sbaglierete. Grazie alla Luna nel segno sono favoriti gli incontri. Sul lavoro le cose vanno meglio, potete risolvere un problema.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che quella di domani sarà una giornata interessante per i sentimenti mentre in famiglia vorreste essere aiutati di più. Vi servirebbe maggiore relax, se potete organizzate un piccolo viaggio.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che sarà una giornata un po’ complicata in amore: meglio evitare le discussioni, se potete rimandate tutto al fine settimana. Sul lavoro potrebbe esserci qualche tensione, ma il vostro impegno alla fine verrà riconosciuto.

Vergine:

Quella di domani sarà una giornata molto positiva per i sentimenti dove saranno favoriti gli incontri per i single. Bene il lavoro, a breve potrebbe arrivare una buona notizia.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che state per entrare in una fase di grande recupero in amore per cui cercate di capire chi avete accanto. Siete più forti e potrete affrontare qualsiasi cosa.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione:

Quella di domani sarà per voi una giornata un po’ sottotono, soprattutto durante la prima parte della giornata. In amore aspettate la sera se dovete discutere con il partner. Sul lavoro c’è qualcosa di poco chiaro.

Sagittario:

Durante la giornata di domani è possibile capitare in mezzo a qualche discussione a causa della Luna in opposizione. Fate attenzione alle spese sul lavoro.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che durante la giornata di domani potrebbero esserci delle tensioni. Niente paura però, le cose miglioreranno nel pomeriggio. Buone opportunità per chi lavora in proprio.

Acquario

Domani protagonista della tua giornata sarà l’amore: saranno favoriti i nuovi incontri per i single. Attenzione solo per chi vive due storie: è arrivato il momento di fare delle scelte. Sul fronte professionale non sottovalutare le proposte in arrivo.

Pesci:

Se siete single guardate al futuro sentimentale con più ottimismo. Le prossime due settimane potrebbero essere molto importarti per quanto riguarda le emozioni. Sul lavoro avete una grande voglia di rimetterti in gioco.