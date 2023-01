Oroscopo Paolo Fox 1° febbraio, per i Cancro belle notizie in arrivo. Toro, siete troppo tesi concedetevi una vacanza

Oroscopo Paolo Fox del 1° febbraio 2023. Inizia un nuovo mese, curioso di scoprire cosa prevedono le stelle attraverso le parole dell’astrologo più famoso e apprezzato d’Italia.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox febbraio 2023 si preannuncia un mese in cui potrai ritornare in pista gradualmente dopo alcune settimane no. La seconda metà di febbraio sarà migliore rispetto alla prima, avrai un bel recupero sia a livello professionale, sia a livello sentimentale. Dovresti riguardarti un po’ di più.

Toro

Il mese comincerà con qualche piccola tensione di troppo. Non sono stelle distensive e dovrai faticare non poco per ottenere i risultati che desideri. In amore occorrerà particolare prudenza, soprattutto durante le prime due settimane di febbraio. Gli ultimi giorni del mese potrebbero essere forieri di buone notizie.

Gemelli, Cancro, Leone

Gemelli

Sarà bene riconsiderare alcuni rapporti affettivi, fare il punto della situazione nella tua vita privata. Faresti bene ad affrontare i chiarimenti in sospeso e non portarti dietro dei sospesi o fraintendimento fino a marzo. Possibili spostamenti all’orizzonte, un viaggio, un trasferimento. Sii più oculato nelle tue spese.

Cancro

Possibili ritardi o fraintendimenti dal punto di vista pratico che saranno dipesi da quel Giove in Ariete. Non sconfortarti, tutto si risolverà quanto prima. Dopo i primi dieci giorni di febbraio 2023 potrebbe capitarti qualcosa di bello, un evento inaspettato. La ruota comincerà a girare per il verso giusto a partire da fine mese. Tieni duro!

Leone

Come anticipano le previsioni astrologiche di Paolo Fox febbraio 2023 sarà un mese caratterizzato anche da un certo malcontento. Faresti bene a tenere a freno la voglia di fare polemiche e provare a trovare un punto di incontro, in famiglia e nel lavoro. Possibili difficoltà ed esitazioni, se dovrai rinnovare un contratto o investire una somma di denaro.

Vergine

Non sperperare i soldi, perché ti serviranno per concretizzare dei progetti futuri. Cerca di raccogliere più risorse possibili. Chissà che qualche Vergine non decida di attivare una propria attività! In amore dovrai usare estrema cautela, per evitare discussioni accese con il partner. Cerca di stare più vicino alla famiglia e di ascoltare di più le loro esigenze.

Bilancia

Finalmente Mercurio tornerà amico e porterà una ventata di aria fresca nel lavoro e negli affari. La fine del mese potrebbe regalarti alcune entrate impreviste, ma soprattutto più serenità in amore. Anche se c’è da dire che questa Venere s’interesserà di più della tua vita pratica e professionale e meno dei sentimenti.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Scorpione

Sarò un mese che ti inviterò a soffocare la voglia di stuzzicare troppo gli altri e di fermarti, per fare il punto della situazione, valutare con cura i progetti in corso. Non demordere, di fronte ai piccoli intralci. Molto presto il cielo diventerà più complice. Dovrai metterci molto impegno, ma alla fine sarai ripagato dei tuoi sforzi. Ottimo mese per quel che riguarda l’amore.

Sagittario

Come rivela l’oroscopo di Paolo Fox febbraio 2023 si preannuncia un mese che riaccenderà la tua voglia di prendere iniziative, di fare nuovi programmi per il futuro. Dall’11 in poi avrai Mercurio dalla tua parte e potrai spingere sull’acceleratore, puntare a concludere una trattativa. L’amore, al contrario, ti richiederà molta cautela e buonsenso, specie se stai portando avanti due storie parallele.

Capricorno

Cielo particolarmente forte per la professione e la vita pratica. La seconda metà di febbraio 2023 favorirà il rapporto di coppia, i progetti per il futuro e i nuovi incontri, per chi è single. Doppia prudenza in famiglia: sarà facile discutere con un parente. I primi dieci giorni potresti avere una nuova idea che non dovresti sottovalutare, perché potrebbe portarti lontano.

Acquario

Febbraio è il mese del tuo compleanno: molte stelle saranno favorevoli e ti consentiranno di recuperare terreno. Settimane intriganti per l’amore, per risvegliare un sentimento, la passione se era spenta. Ma anche per fare nuove conoscenze e infatuarsi di qualcuno, anche se l’austero Saturno nel segno ti rammenta di mantenere la testa sulle spalle. Man mano che si avvicinerà la primavera, crescerà il desiderio di stravolgere la tua esistenza.

Pesci

Si prospetta un mese stimolante, ricco di novità importanti. Venere nel tuo segno, alcuni cambi di Luna promettenti, un San Valentino romantico e appassionante. Se nel lavoro e nella vita pratica sarà un periodo di semina e preparazione in vista della prossima primavera, in amore potrai vivere emozioni speciali. Ricordati di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno.