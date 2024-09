Nuovo prestigioso incarico per il dottore Marcello Ametrano

Il Dottore Marcello Ametrano è il nuovo direttore di Struttura Complessa della UOC Laboratorio Analisi del P.O di Vallo della Lucania – Agropoli.

L’impegno di Marcello Ametrano

La nomina è arrivata con delibera dell’ASL Salerno. Un importante riconoscimento per il biologo originario di Vallo della Lucania.

Dopo aver ricoperto ruoli di grande responsabilità presso l’ospedale di Roccadaspide e di Agropoli, il Biologo vallese e specialista in Patologia clinica, arriva a ricoprire un ulteriore di vertice.

Ametrano negli anni ha saputo gestire in maniera ottimale i reparti degli ospedali che ha diretto distinguendosi per il grande lavoro svolto con il suo team.

Si è distinto in particolare durante la fase dell’emergenza da Covid-19 quando era in servizio ad Agropoli, ospedale che rappresentava il centro di riferimento per la processazione dei tamponi molecolari a sud della provincia di Salerno.

Ora un nuovo importante ruolo al vertice della Struttura Complessa della UOC Laboratorio Analisi del Dea di Vallo della Lucania – Agropoli.