Nuova vita per la Fontana dei Delfini a Capaccio: al via il restauro

I lavori di restauro per la rinascita della Fontana dei Delfini a Capaccio Capoluogo sono stati ufficialmente affidati. La responsabilità di questo importante progetto è stata assegnata a un’impresa di Battipaglia, con una previsione di spesa di circa 38mila euro.

L’importanza della Fondana dei Delfini

Le fontane pubbliche e le vasche storiche, affermano dalle stanze di Palazzo di città, hanno sempre rappresentato luoghi di incontro e aggregazione per i cittadini. Soprattutto nelle piccole borgate, queste strutture hanno svolto una funzione indispensabile per lo sviluppo della vita urbana, sia in termini alimentari che igienici.

L’iter

Sebbene molte fontane e vasche storiche siano cadute in rovina nel corso del tempo, sono considerate un patrimonio prezioso per il territorio. Nel gennaio 2020, è stato dato il via a un processo di restauro mirato a restituire alla Fontana dei Delfini la sua originaria splendore. A dicembre 2022, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato ufficialmente approvato, e ad aprile 2023 è stata conferita l’incarico per il progetto specialistico di restauro a una società con sede a Pompei.