La Fontana dei Delfini a Capaccio Paestum tornerà al suo antico splendore

Ok al restyling della Fontana dei Delfini a Capaccio Paestum. Il Comune ha avviato l’iter da parte dell’amministrazione comunale di Capaccio Paestum. L’intervento rientra in un programma generale di recupero delle antiche fontane della Città dei Templi, che rappresentano un patrimonio prezioso in termini di bellezza e storia.

Il progetto per la Fontana dei Delfini

Il sindaco Alfieri ha sottolineato l’importanza del recupero delle fontane per la cura del territorio, e l’ufficio dei lavori pubblici ha già effettuato diversi sopralluoghi. Il progetto di restauro conservativo della Fontana dei Delfini prevede una spesa di 54.400 euro.

La Fontana dei Delfini è un’importante testimonianza dello stile Barocco risalente alla fine del Seicento, interamente costruita in marmo e pietra. Le fontane pubbliche e le vasche storiche hanno sempre rappresentato un luogo di incontro e aggregazione tra i cittadini, e rappresentano un patrimonio prezioso per il territorio.

L’idea di restyling del centro storico

Il recupero delle fontane fa parte di un progetto più ampio di riqualificazione del centro storico, che prevede anche la pavimentazione con la sostituzione dell’asfalto con pietra di tipo e il ripristino della pavimentazione in sanpietrini. Inoltre, il prestigioso Palazzo Settecentesco Stabile sarà riportato al suo antico splendore e diventerà la nuova sede della casa comunale, oggetto di interventi di restauro, adeguamento sismico e alle norme antincendio.

Il progetto prevede anche la rifunzionalizzazione dello spazio esterno del palazzo, con l’organizzazione del giardino per ospitare eventi all’aperto e la dotazione di sedute in pietra nello spazio antistante. L’amministrazione comunale di Capaccio Paestum dimostra così una costante attenzione e cura per il territorio e la sua storia.