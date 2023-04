Nuova sede dell’Ufficio di Coordinamento delle Aree Interne del Cilento: un’opportunità per lo sviluppo delle comunità locali

È con grande entusiasmo che oggi annunciamo l’apertura della nuova sede per le Aree Interne del Cilento. Grazie alla generosità del Comune di Roccadaspide, l’Ufficio di Coordinamento delle Aree Interne avrà un nuovo spazio presso il palazzo municipale della cittadina, in via Gaetano Giuliani.

Ecco i Comuni che ne fanno parte

Come ente capofila della Strategia dei 29 comuni del Cilento Interno, Roccadaspide è stata scelta come luogo ideale per la nuova sede dell’Ufficio di Coordinamento. Tra i comuni che fanno parte di questa strategia troviamo Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso;

Controne, Corleto Monforte, Felitto, Gioi, Laurino, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, Roscigno, Sacco, Salento, Sant’Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell’Angelo e Vallo della Lucania.

Un’importante opportunità di crescita per l’intero territorio

La nuova sede rappresenta una grande opportunità per lo staff tecnico dell’Ufficio di Coordinamento delle Aree Interne del Cilento. La coordinatrice dell’Ufficio, Giovanna Ricci, ha ringraziato il presidente dell’Associazione delle Aree del Cilento Interno e vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio, il sindaco Gabriele Iuliano, l’intera amministrazione comunale e l’ingegnere Tommaso Giuliani, il RUP responsabile del progetto.

Grazie alla nuova sede, l’Ufficio di Coordinamento delle Aree Interne del Cilento potrà continuare a promuovere lo sviluppo delle aree interne della regione e a supportare le comunità locali nei loro sforzi di sviluppo economico e sociale. ù

La nuova sede rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di creare una regione del Cilento più forte, più unita e più prospera per tutti i suoi abitanti.