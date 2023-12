Maxi sequestro di capi contraffatti nel salernitano

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, nell’ambito di servizi di controllo

economico del territorio, volti tra l’altro al contrasto della commercializzazione di prodotti

falsi, ha sottoposto a sequestro penale, nel Comune di San Valentino Torio, più di 77mila

articoli recanti marchi contraffatti.

Le indagini della Guardia di Finanza

Le indagini sono scaturite dal controllo di un commerciante, presso un mercato rionale, che

esponeva, pronti per la vendita, capi di abbigliamento sospetti, riferibili a noti marchi.

Non potendo determinare con sicurezza la non conformità dei prodotti, le Fiamme Gialle della

Compagnia di Scafati disponevano l’esecuzione di una perizia speditiva della merce, che ne

confermava la contraffazione.

L’attività della Guardia di Finanza

Pertanto, i militari si recavano presso il magazzino della società riconducibile al venditore,

all’interno del quale notavano una moltitudine di articoli similari nonché una macchina per la

copiatura a caldo di loghi e migliaia di etichette recanti griffe tra cui “Moncler”, “Liu Jo”,

“Twin Set”, “Moschino” e “Ralph Lauren”, aspetto che faceva rinforzare l’ipotesi della

fabbricazione di beni artefatti.

I capi contraffatti, che immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare guadagni ben oltre i

centomila euro e i macchinari per la relativa produzione venivano cosi sottoposti a sequestro,

ed il proprietario del magazzino deferito a questa Procura della Repubblica per produzione e

detenzione finalizzata alla vendita al pubblico di prodotti contraffatti.