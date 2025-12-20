Maxi operazione anti-criminalità nel salernitano: 13 arresti, controlli a tappeto e sequestri di droga

Controlli a tappeto su piazze di spaccio, movida e cannabis shop: identificate 3.000 persone, tra cui 103 minorenni, con sequestri di droga, armi e denaro contante

A cura di Comunicato Stampa

Nell’ambito di una più ampia operazione condotta a livello nazionale dalla Polizia di Stato, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, la Squadra Mobile di Salerno, con la collaborazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno, nonché della Divisione Polizia Amministrativa e della Divisione Anticrimine, ha concluso un’articolata attività di polizia su tutto il territorio provinciale, volta al contrasto delle varie forme di criminalità diffusa, che incidono fortemente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

Controlli a tappeto nelle piazze di spaccio

Le condotte prevalenti rilevate, anche a carico di soggetti minorenni, sono riconducibili, tra l’altro, ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale, furto, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione e porto illegale di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di segni distintivi contraffatti.

L’attività degli investigatori, che si è svolta anche attraverso mirati dispositivi di intervento supportati dall’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha consentito di controllare le c.d. piazze di spaccio, aree di abituale ritrovo dei giovani, nonché strade e locali della c.d. “movida”, procedendo all’identificazione di circa 3000 persone, di cui 103 minorenni.

Leggi anche:

Esodo festività natalizie: da oggi a lunedì 22 dicembre previsti 3,5 milioni di veicoli in viaggio per le vacanze

I provvedimenti

  • sono stati tratti in arresto, sia in flagranza di reato che in virtù di provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità giudiziaria, 13 soggetti, uno dei quali straniero;
  • sono stati denunciati in stato di libertà 28 soggetti, uno dei quali straniero;
  • sono state effettuate 26 perquisizioni di iniziativa o su delega dell’Autorità giudiziaria;
  • sono stati emessi dal Questore 1 divieto di accesso alle aree urbane, 15 avvisi orali, 9 divieti di ritorno nel Comune di Salerno e 2 divieti di accesso alle manifestazioni sportive;
  • è stato eseguito 1 provvedimento applicativo della Sorveglianza Speciale di P.S., emesso dal locale Tribunale – Sez. Misure di Prevenzione, su proposta del Questore;
  • sono stati sequestrati circa 40 gr. di cocaina, 7 gr. di cannabinoidi e 3 gr. di eroina;
  • sono stati, altresì, sequestrati 3 armi da fuoco, circa 615 euro in contanti e 5 veicoli;
  • sono stati controllati 170 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e 1.106 veicoli;
  • sono stati controllati 4 c.d. cannabis shop, ubicati nei Comuni di Salerno e Battipaglia, riscontrando, in 3 casi, la violazione del divieto di vendita di infiorescenze e resine derivati dalla cannabis, introdotto dalle recenti modifiche normative, con il conseguente deferimento all’Autorità giudiziaria dei responsabili degli esercizi e sequestro di oltre 7 kg di sostanze vietate, le quali saranno sottoposte ad ulteriori accertamenti tecnici, al fine di verificare, altresì, il rispetto della soglia di principio attivo stabilita dalla legge per i prodotti di cui è consentita la commerciabilità;
  • sono state elevate 7 sanzioni amministrative per infrazioni di varia natura.
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Municipio Capaccio

Capaccio Paestum, scoppia il caso politico: l’opposizione accusa il Sindaco di trasformismo

I consiglieri di Capaccio Paestum denunciano il mancato confronto e il tentativo…

Sara Vicinanza, Miss Cilento 2025

Ad Agropoli il calendario di Miss Cilento e l’elezione di Miss Christmas 2025: dodici mesi di eleganza nel cuore del Cilento

La presentazione si terrà martedì 23 dicembre presso lo showroom Paladino Arredamenti

Corte di Cassazione

Capaccio Paestum: presunto accordo illecito Alfieri – Squecco, respinto ricorso di uno degli indagati

Confermata la misura degli arresti domiciliari per uno dei soggetti coinvolti nell'inchiesta…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.