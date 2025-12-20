Maxi operazione anti-criminalità nel salernitano: 13 arresti, controlli a tappeto e sequestri di droga

Nell’ambito di una più ampia operazione condotta a livello nazionale dalla Polizia di Stato, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, la Squadra Mobile di Salerno, con la collaborazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno, nonché della Divisione Polizia Amministrativa e della Divisione Anticrimine, ha concluso un’articolata attività di polizia su tutto il territorio provinciale, volta al contrasto delle varie forme di criminalità diffusa, che incidono fortemente sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini.

Controlli a tappeto nelle piazze di spaccio

Le condotte prevalenti rilevate, anche a carico di soggetti minorenni, sono riconducibili, tra l’altro, ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale, furto, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione e porto illegale di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di segni distintivi contraffatti.

L’attività degli investigatori, che si è svolta anche attraverso mirati dispositivi di intervento supportati dall’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ha consentito di controllare le c.d. piazze di spaccio, aree di abituale ritrovo dei giovani, nonché strade e locali della c.d. “movida”, procedendo all’identificazione di circa 3000 persone, di cui 103 minorenni.

I provvedimenti

sono stati tratti in arresto, sia in flagranza di reato che in virtù di provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità giudiziaria, 13 soggetti, uno dei quali straniero;

sono stati denunciati in stato di libertà 28 soggetti, uno dei quali straniero;

sono state effettuate 26 perquisizioni di iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria;

sono stati emessi dal Questore 1 divieto di accesso alle aree urbane, 15 avvisi orali, 9 divieti di ritorno nel Comune di Salerno e 2 divieti di accesso alle manifestazioni sportive;

è stato eseguito 1 provvedimento applicativo della Sorveglianza Speciale di P.S., emesso dal locale Tribunale – Sez. Misure di Prevenzione, su proposta del Questore;