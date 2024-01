Maltempo: nevicate nel Vallo di Diano, allagamenti a Sapri

Nevicata a partire da questa notte a Caggiano. Dopo l’allerta meteo proprio per possibili nevicate, il sindaco Modesto Lamattina aveva disposto la chiusura delle scuole e l’attivazione del Coc. Nella notte puntuale la neve ha cominciato a cadere copiosa, imbiancando il paese e creando anche disagi. Nevicate in corso anche in altre aree del Vallo di Diano, in particolare a Padula, Teggiano, Casalbuono e Montesano sulla Marcellana. Anche il sindaco di quest’ultimo comune, come quello di Padula hanno scelto di lasciare a casa gli studenti.

La situazione negli altri comuni

Ma il maltempo delle ultime ore sta creando problemi anche in altre zone del comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. A Sapri risulta allagata via Kennedy con disagi soprattutto per i pedoni. La strada è molto trafficata soprattutto di mattina; qui transitano anche gli autobus di linea che portano gli studenti a scuola.

Allagamenti via Kennedy Sapri

Altre criticità si segnalano per pioggia e forte vento. Ad Agropoli è salito il corso del Testene ma per fortuna la situazione non desta preoccupazione. Sotto controllo la situazione del fiume Sele.