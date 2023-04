Malore lungo un sentiero della Masseta: escursionista soccorso in eliambulanza

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo uno dei sentieri che attraversano la costa della Masseta. Una escursionista, per cause da accertare, ha avvertito un malore mentre si trovava lungo uno dei percorsi. Per fortuna non si trovava da sola ma con una comitiva diretta da Scario al Pianoro di Ciolandrea: i presenti hanno quindi potuto far scattare immediatamente l’allarme.

I soccorsi

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato le ambulanze di stanza presso l’ospedale di Sapri. Tuttavia per favorire i soccorsi, vista la zona impervia, è intervenuta anche una eliambulanza.

La malcapitata è stata raggiunta, stabilizzata e trasferita in ospedale. Presenti in zona anche i Carabinieri della stazione di San Giovanni a Piro, guidati dal luogotenente Antonio Tata e gli uomini del CAI che hanno aiutato i soccorritori del 118 a raggiungere e imbracare la donna.

Il triste precedente di Simon Gautier

Quanto avvenuto oggi a San Giovanni a Piro ha evocato il triste ricordo di Simon Gautier, l’escursionista francese caduto da un sentiero impervio e trovato morto dopo nove giorni di ricerche.

Era l’agosto del 2019 quando si verificò la tragedia. In quel caso il giovane, 28 anni, si trovava da solo a percorrere un sentiero della zona.