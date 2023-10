Lutto nel Vallo di Diano. E’ deceduto nella giornata di ieri Antonio Episcopo, noto personaggio politico del comprensorio valdianese dove ha ricoperto la carica di vice sindaco nella cittadina di Polla. Ma Antonio Episcopo era ben conosciuto anche in tutto il territorio campano, poiché per anni ha guidato, come presidente, l’Arpac.

Le esequie

I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi alle 17.00 nella Chiesa di San Pietro di Polla.