Lustra: tutto pronto per l’inaugurazione del Super Villaggio di Babbo Natale a Corticelle

Il periodo natalizio è un momento speciale che porta gioia e magia, soprattutto per i più piccoli. Quest’anno, il comune di Lustra, guidato dal sindaco Luigi Guerra, ha preparato qualcosa di straordinario per rendere il Natale indimenticabile per i bambini: il Super Villaggio di Babbo Natale. L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio alle 16:30 a Corticelle, un’occasione imperdibile che trasformerà il borgo in un luogo incantato dedicato interamente ai più piccini. Il Super Villaggio di Babbo Natale sarà un concentrato di divertimento e meraviglia, progettato per coinvolgere i bambini in un’esperienza indimenticabile.

Ecco cosa potrai trovare

Tra le attrazioni principali, i gonfiabili si ergeranno come giganti giocattoli colorati, pronti ad accogliere i piccoli visitatori in un mondo fantastico. Le attrazioni natalizie giganti cattureranno l’immaginazione dei bambini, trasportandoli in un regno di favole e storie magiche. Il momento clou dell’evento sarà la parata delle mascotte, con personaggi adorabili che incanteranno i bambini lungo le strade di Corticelle. La presenza delle case di Babbo Natale aggiungerà un tocco di autenticità al villaggio, regalando ai bambini l’opportunità di entrare nella casa del mitico personaggio e condividere i loro desideri natalizi.

Ancora, bolle di sapone che creeranno un’atmosfera magica e sognante. Il teatro dei burattini intratterrà i bambini con storie incantate, mentre lo spettacolo del clown lampadina farà scatenare risate e sorrisi. Le farfalle luminose aggiungeranno un tocco di magia notturna, illuminando il cielo di Corticelle con colori vivaci. I sapori del Natale saranno presenti grazie allo zucchero filato e al pop corn, deliziando i palati dei piccoli visitatori con golosità natalizie.

Tra musica e divertimento

E per concludere in bellezza, la baby dance farà scatenare i bambini a ritmo di musica natalizia, permettendo loro di esprimere la loro gioia e entusiasmo in un’autentica festa di Natale.

Un’iniziativa lodevole dell’amministrazione Guerra

Il Super Villaggio di Babbo Natale a Corticelle promette di regalare ai più piccoli un’esperienza indimenticabile, immergendoli completamente nella magia del Natale. Grazie all’iniziativa del comune di Lustra e del sindaco Luigi Guerra, il Natale diventa un momento ancora più speciale per le famiglie, creando ricordi che dureranno per sempre nei cuori dei bambini.