Lustra avrà il suo nuovo asilo nido

Il sindaco di Lustra Luigi Guerra ha annunciato la firma del contratto di inizio dei lavori per la costruzione di un nuovo asilo nido a Corticelle. «È con grande gioia che vi annuncio oggi un finanziamento PNRR, fondamentale per il futuro dei nostri bambini e delle loro famiglie», dice entusiasta il primo cittadino.

Il progetto

Questo investimento di circa 900 mila euro consentirà di offrire un ambiente accogliente e sicuro per i piccoli cittadini del territorio comunale, garantendo loro un inizio di vita positivo e stimolante. L’obiettivo prefissato dall’Amministrazione Comunale è quello di fornire servizi di alta qualità per le famiglie di Lustra e dei comuni limitrofi, aiutando i genitori a conciliare il lavoro e la famiglia.

«Siamo entusiasti di lavorare a questo progetto che rappresenta un passo avanti nel nostro impegno per una comunità più forte e inclusiva», ha aggiunto Guerra.

Fondi Pnrr per il Comune di Lustra

Il progetto in questione era stato candidato lo scorso anno, all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, nello specifico Missione 4 che punta al Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università.

Lustra è risultato beneficiario del finanziamento, pertanto potrà continuare l’iter per la realizzazione di un nuovo asilo nido nel territorio comunale.