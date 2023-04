L’idea: un parco avventura nella suggestiva pineta di Santa Lucia

Lungo la strada provinciale che conduce da Vibonati a Morigerati, si trova la pineta di Santa Lucia, un paradiso di circa 40 ettari di verde, con percorsi pedonali, un’area pic-nic e i ruderi di un’aia antica. Un luogo suggestivo per gli amanti della natura che ora il Comune guidato dal sindaco Manuel Borrelli vuole ulteriormente valorizzare.

L’iniziativa del Comune di Vibonati

Obiettivo dell’Ente è dare seguito a quanto previsto nelle linee programmatiche realizzando un Parco Avventura.

L’opera, evidenziano da palazzo di città, avrebbe molteplici risvolti positivi: rappresenterebbe un modo nuovo per rapportarsi con l’ambiente, un luogo ideale per un momento di divertimento e convivialità. Inoltre consentirebbe in maniera indiretta una migliore gestione dell’area boschiva grazie alla sorveglianza e alla frequentazione del sito; la possibilità di realizzare percorsi naturali per attività culturali e sportive per diversamente abili; la possibilità di realizzare un agri campeggio.

Le attrazione

L’intervento prevede la realizzazione d i percorsi integrati nelle aree boschive tramite dispositivi di cavi aerei, piattaforme in legno, corde sugli alberi ad alto fusto o altre strutture ed avrà itinerari diversificati per bambini ed adulti. Non ci sarà quindi un impatto negativo sull’ambiente.

Spetterà ora agli uffici individuare le aree più idonee dove realizzare il Parco Avventura.