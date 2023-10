L’Agropoli piazza il colpo Rabbeni

Arriva l’ufficialità del nuovo innesto in fase offensiva per i Delfini. Si tratta di Luciano Rabbeni l’attaccante classe 89’ viene dall’ultima esperienza alla Puteolana, tra le altre squadre in cui ha militato ci sono Palmese, Cattolica, Biancavilla, Latina , Team Altamura.

Tassello importante per l’Agropoli

Attaccante esperto di grande qualità che può svariare in tutte le zone d’attacco, innesto importante per il reparto offensivo dei delfini. Tassello importante per l’Us Agropoli, dopo la perdita per infortunio di Corado, il giocatore già si è allenato con la squadra ed è disponibile già da domenica per scendere in campo e aiutare i delfini a trovare la prima vittoria stagionale.