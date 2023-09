US Agropoli scatenata sul mercato. Messi a segno altri due colpi

Gli uomini mercato dell’US Agropoli stanno lavorando in modo forsennato nel tentativo di allestire al più presto una rosa competitiva da porre sotto la guida di mister Ambrosino. Nelle ultime ore si sono uniti al club cilentano: si tratta dei fratelli Andrea e Simone Sannia., che sono già a disposizione del tecnico e del suo staff.

I fratelli Sannia

Andrea è un centrocampista classe 1997, proveniente dal Castel San Giorgio. Cresciuto nella Paganese, ha militato anche con il Real Aversa, la Mariglianese, il Nola e la Sarnese, collezionando numerose presenze in Serie D. Simone, invece, è un difensore, classe 2001, formatosi nelle formazioni giovanili dell’Avellino. Lo scorso anno ha giocato con l’Acireale in Serie D. Precedentemente ha vestito nella medesima categoria le maglie di Castrovillari, Città di Castello, Città di Sant’Agata, Afragolese, Nola e Sarnese. Si tratta di due acquisti che hanno esperienza in una categoria superiore, correlativo oggettivo della volontà della società di primeggiare, nonostante la costituzione tardiva.

Gli altri acquisti

L’US Agropoli nelle scorse ore si era già assicurato le prestazioni di del terzino destro Lucarelli e dell’esterno offensivo Rinadi, anche loro con un passato in D. Mister Ambrosino può dirsi soddisfatto visto che già domenica scorsa altri due neo acquisti, Raucci e Onesto, hanno ben figurato. Oltre alle novità lo staff può fare affidamento su un parco giovani promettente e ben, grazie al mirabile lavoro di Villani.