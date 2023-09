Domenica di Eccellenza nel Cilento. In campo Sapri, U.S. Agropoli e Calpazio

Sarà un weekend di grandi sfide in Eccellenza. si vedrà il primo vero Agropoli targato Ambrosino, visto che per la scorsa partita non aveva avuto il tempo materiale di lavorare con i suoi. Sapri e Calpazio, invece, si scontreranno dando vita a un derby che è anche uno scontro diretto in chiave salvezza.

L’US Agropoli sarà di scena a Sant’Antonio Abate

I Delfini andranno in trasferta per rimettersi in careggiata dopo un inizio di stagione reso burrascoso per la complessa situazione societaria, che è rientrata. Da ora in poi, dunque, i Delfini dovranno occuparsi solo delle situazioni che riguardano il rettangolo verde. Contro il Sant’Abate mister Ambrosino cercherà di ottenere i primi punti della stagione, provando a riorganizzare la squadra nel breve tempo a disposizione. Sarà imprescindibile ritrovare una buona preparazione fisica.

Con il Salernum Baronissi si sono viste le prime prove di 352, con una difesa a tre ben comandata dal capitano Raucci. Il solco, dunque, è stato tracciato, ma mancano ancora diversi tasselli anche a livello di rosa. Gli uomini mercato dell’US sono al lavoro per mettere a punto gli ultimi innesti nel minor tempo possibile

La sfida tra Sapri e Calpazio

C’è grande attesa nella città della Spigolatrice per il ritorno del Sapri in Eccellenza, sono passati 20 anni dall’ultima volta. la sfida si terrà allo stadio Covone di Sapri alle ore 15.30. Entrambe le compagini mirano alla salvezza, che passa anche per il prossimo scontro, che non sarà fondamentale per la classifica, visto che simo all’inizio della competizione, ma che potrà alzare molto il morale di chi esibirà la performance migliore.

Arriva bene la Calpazio che nella scorsa giornata ha ottenuto il successo grazie a bomber Margiotta, che è molto in palla in questo inizio di stagione.