L’Agropoli in doppia superiorità numerica non va oltre il pari

Nella ventitreesima giornata del campionato di Eccellenza Girone B, l’Agropoli al “Mario Vecchio” pareggia per 1-1 contro il Sapri, nonostante la doppia superiorità numerica.

La Partita

L’incontro comincia subito con l’Agropoli che prova a dettare i ritmi di gioco al 6’ ci prova Rimoli con un tiro che termina abbondantemente fuori. Ancora l’Agropoli al 21’ ci riprova con una conclusione dalla distanza di Raucci che non va molto distante dall’incrocio dei pali di Colella, sempre lo stesso Raucci al 31’ ci prova da calcio piazzato ma Colella devia senza problemi in corner.

Sul finire della prima frazione Rabbeni si invola in area di rigore, Santoro lo mette giù, l’arbitro non esita e fischia calcio di rigore. Dal dischetto Rabbeni calcia centrale e sigla la rete del vantaggio per l’Agropoli al 43’. Termina così la prima frazione con i delfini in vantaggio.

Il secondo tempo

Nella ripresa l’Agropoli entra in campo con la voglia di raddoppiare al 50’ Rimoli calcia ma la sfera termina fuori. Il Sapri prova a reagire al 55’ con Baca che in area di rigore in sforbiciata calcia il pallone di poco alto. Al 63’ svolta della partita, Montemarani commette fallo ed era già ammonito, viene espulso e il Sapri resta in inferiorità numerica. L’Agropoli non ne approfitta e al 73’ arriva il goal del pari del Sapri con un tiro di controbalzo di Iasevoli, dopo una ribattuta corta della difesa dell’Agropoli, per l’1-1.

I Delfini non riescono a reagire e addirittura il Sapri potrebbe portarsi in vantaggio al 83’ con Baca che in area di rigore si gira e calcia ad incrociare, ma Romano è superlativo e mantiene l’Agropoli in parità. All’88 il Sapri resta in nove per l’espulsione di Brunetti sempre per doppio giallo, l’Agropoli si riversa in avanti per trovare il goal del vantaggio ma al 94’ rischia di capitolare con Iasevoli che a tu per tu con Romano allarga troppo il piattone e la sfera termina fuori.

Negli ultimi minuti di recupero al 97’ Rimoli ha l’ultima occasione per portare in vantaggio i delfini ma il suo tiro a giro viene deviato in corner da un grande intervento di Colella.

Termina così l’incontro con il risultato di 1-1, beffa amara per l’Agropoli che nonostante la doppia superiorità numerica non va oltre il pari.