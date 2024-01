L’Agropoli esce sconfitta dal Felice Squitieri di Sarno

Nel turno infrasettimanale del Campionato di Eccellenza Girone B, l’Agropoli dopo tredici risultati utili consecutivi, capitola sul campo della capilista Sarnese per 4-0.

La Partita

L’Agropoli parte bene e al 7’ sugli sviluppi di una punizione battuta da Raucci, Corado svetta su tutti, ma il suo colpo di testa termina alto.

La Sarnese non sta a guardare e al 25’ su calcio d’angolo Padin devia il pallone di testa, ma la sfera termina sulla traversa, continua a spingere ancora la squadra di casa e sempre con Padin al 26’ prova un tiro dalla distanza, ma Romano si fa trovare pronto e respinge sicuro.

◦ Altra occasione per la Sarnese al 31’ con Cozzolino che ci prova con un gran tiro dalla distanza, ma Romano vola ancora una volta a negare la gioia del goal al centrocampista.

◦ L’Agropoli prova ad alzare il baricentro, dopo un periodo di sofferenza, ma proprio sullo scadere della prima frazione arriva il goal della Sarnese, esattamente al 48’ Ciampi lasciato solo in area di rigore deposita in rete un bel cross dalla destra.

◦ Termina così 1-0 la prima frazione di gioco.

◦ Nella ripresa l’Agropoli spinge forte alla ricerca del pareggio, al 52’ nell’azione da parte dei delfini, ma sul cross di Gaita, Corado non riesce a spingere il pallone in porta da pochi passi.

◦ Continua il forcing offensivo dell’Agropoli alla ricerca del pari, ma su un capovolgimento di fronte arriva la rete del 2-0, grande tiro dalla distanza di Pellecchia che non lascia scampo a Romano per il doppio vantaggio.

◦ L’Agropoli accusa il goal del doppio vantaggio e al 72’ arriva la rete che chiude l’incontro con Cassandro che vede Romano fuori dai pali e lo sorprende con un tiro dai 40 metri che prima colpisce il palo e poi termina in rete.

Fine della partita

Nel finale arriva addirittura la rete del 4-0 a siglarla è Dentice con un cross che si trasforma in tiro e sorprende Romano e chiude l’incontro.

Termina così la partita con l’Agropoli che subisce una sonora sconfitta sul campo della Sarnese.