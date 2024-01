Eccellenza: oggi il turno infrasettimanale. Spicca Sarnese – Agropoli

In Eccellenza andrà in scena oggi il turno infrasettimanale, big match per l’Agropoli con la Sarnese, la Calpazio va a Cervinara mentre il Sapri ospita l’Apice.

Il big match Agropoli – Sarnese

L’Agropoli si scontra con la capolista Sarnese; la formazione bianco-azzurra è alla ricerca del quattordicesimo risultato utile consecutivo. I ragazzi di mister Ambrosino dopo la vittoria ottenuta di misura con il Sant’Antonio Abate, proveranno a fare lo sgambetto anche alla capolista.

Nella formazione dell’Agropoli c’è da segnalare il ritorno dalla squalifica di Rabbeni, aumentano dunque i dubbi di formazione per l’allenatore dei delfini, che sia in attacco che in difesa avrà l’imbarazzo della scelta su chi schierare titolare per questa partita di cartello. Si ipotizza una conferma di Sannia e Calvanese in coppia centrale difensiva, mentre in attacco da capire se verranno schierati sia Corado che Rabbeni con alle spalle Onesto, oppure uno dei due verrà sacrificato per dare spazio a Rimoli.

Insomma tanti i dubbi che attanagliano l’allenatore dell’Agropoli, sicuramente felice di avere questo tipo di perplessità.

Calpazio a Cervinara alla ricerca di punti salvezza

La Calpazio invece andrà sul campo del Cervinara per trovare la prima vittoria esterne del corso Santosuosso. Recuperato Masocco a pieno regime, l’allenatore agropolese probabilmente confermerà la formazione che ha ben figurato nel derby con il Sapri, forse l’unico innesto sarà quello del centrocampista appena recuperato e pronto a dare qualità alla squadra di Capaccio Capoluogo.

Sapri in cerca di riscatto

Infine il Sapri dopo il ko esterno sul campo della Calpazio, proverà subito a riscattarsi al “Covone” con l’Apice, mister Graziani cercherà di ritrovare le giocate dei suoi interpreti offensivi, provando a mantenere una compattezza difensiva che si era vista nelle ultime uscite degli spigolatori.