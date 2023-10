L’Agropoli agguanta il pari al fotofinish

Termina 2-2 l’incontro valevole per l’8a Giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, tra Pro Sangiorgese e Us Agropoli 1921. Partita dai due volti, nel primo tempo l’Agropoli si fa preferire alla squadra di casa, passando in vantaggio dopo pochi minuti, grazie al solito Rabbeni, secondo goal consecutivo per il nuovo acquisto dei delfini, l’attaccante abile a farsi trovare libero in area di rigore e depositare in rete il goal dell’1-0.

Il primo tempo

I delfini non arretrano il proprio baricentro e potrebbero trovare il raddoppio prima sempre con Rabbeni che colpisce la traversa e poi con Onesto la cui conclusione termina di poco a lato.Termina così la prima frazione con l’Agropoli in vantaggio per 0-1.

Secondo tempo

Nella ripresa la storia della partita cambia ed è la Pro Sangiorgese a scendere in campo con tutt’altro piglio, la squadra di casa trova prima il pareggio Trevisone e poi addirittura il sorpasso con Pisapia, i delfini sembrano accusare il colpo del 2-1.

La zampata vincente

Quando tutto sembravo ormai avviato verso una sconfitta, arriva la zampata vincente all’ultimo respiro di Calvanese, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore dell’Agropoli è il più lesto a trovare la deviazione per il 2-2 finale.

Termina così l’incontro con i delfini che ottengono il secondo risultato utile consecutivo, dopo aver rischiato di soccombere ancora una volta.