Ladri in azione a Salerno: svaligiata una tabaccheria di via Trento

Ladri scatenati a Salerno. L'ultimo furto, in ordine di tempo, è avvenuto ai danni presso l'Antica tabaccheria “De Rosa” di via Trento, a Pastena, nella zona orientale della città.

I malviventi

In azione una banda composta almeno da 6-7 persone. I malviventi, dopo aver aperto la saracinesca con un flex e sfondato il cristallo della porta d'ingresso, sono riusciti ad introdursi all'interno del negozio portando via numerose confezioni di sigarette, contanti e valori bollati. E' successo intorno alle 3.30 di questa notte. Il bottino, non ancora quantificato, sarebbe comunque ingente, nell'ordine di decine di migliaia di euro.

Il furto

L'intero furto è stato ripreso dalle telecamere interne del servizio di videosorveglianza del tabacchi. Pochi minuti per fare razzia e scappare. Nonostante l'immediato allarme, una volta giunti sul posto gli agenti non hanno trovato che i danni dell'ennesimo colpo messo a segno. Le immagini delle telecamere sono state acquisite dalle forze dell'ordine che sono giunte sul posto, saranno fondamentali per cercare di risalire all'identità dei banditi. Le indagini sono in corso.