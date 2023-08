La ricetta: pasta e patate con la provola

Un antichissimo piatto povero e semplice nella preparazione ma molto ricco nell’apporto nutrizionale. Adatto ad ogni stagione e metterà d’accordo tutti i commensali anche i più piccini. È una sinfonia di sapori che incanta i palati, unificando tradizione e modernità in un connubio perfetto. Una pietanza di cui la nostra tradizione ormai nazionalpopolare non può più farne a meno. La sua bellezza risiede nella sua semplicità intrinseca, un riflesso di un tempo in cui gli ingredienti basilari davano vita a creazioni straordinarie. È un vero e proprio abbraccio culinario che attraversa le stagioni, portando comfort e soddisfazione in ogni boccone.

Cuciniamo insieme

Per 4 porzioni ci occorreranno

320 gr di pasta mista

3 patate medio-grandi

3 cucchiai di passato di pomodoro o un cucchiaio di concentrato di pomodoro

1 cipolla media ramata

1 costa di sedano

200 gr di provola affumicata

Un pezzo di scorza di parmigiano

Olio evo

Sale

Pepe

La preparazione

Iniziamo a tagliare molto finemente la cipolla e il sedano e facciamo un soffritto in un fondo di olio evo. Uniamo le patate precedentemente pelate e tagliate a tocchetti, il pomodoro, la scorza di parmigiano e aggiungiamo dell’acqua. Lasciamo cuocere a fiamma moderata finché le patate non saranno morbide. È il momento di aggiungere la pasta e lasciarla risottare fino a cottura ultimata. Aggiustiamo di sale e un paio di minuti prima di spegnere la fiamma uniamo la provola tagliata a cubetti, giriamo sempre per lo stesso verso energicamente finché non risulterà cremosa e filante. Impiattiamo ben calda e spolverizziamo con del pepe.

Il nostro piatto è pronto per essere servito.

Per un gusto più deciso a piacere possiamo aggiungere al soffritto della pancetta a cubetti o del lardo.