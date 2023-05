La 12ª edizione della Festa del Pescato di Paranza sta per tornare: a Castellabate un evento tra buon cibo e non solo

Sarà un inizio di giugno all’insegna del ritorno alle tradizioni a Castellabate. Dopo lo stop forzato causa pandemia, da venerdì 2 a domenica 4, nella splendida cornice di Villa Matarazzo, si terrà l’attesissima Festa del Pescato di Paranza, giunta alla sua 12ª edizione.

La Festa del Pescato di Paranza

Una manifestazione che con il passare degli anni è diventata un fiore all’occhiello di tutto il territorio. Il grande evento che dà ufficialmente il via alla stagione estiva di Castellabate.

La Festa del Pescato di Paranza, organizzata dall'”Associazione Punta Tresino” in collaborazione con le altre associazioni del comune e dalla Pro Loco di Camogli, è da sempre un richiamo per tanti turisti e visitatori che assaporano ciò che di meglio può offrire il mare cristallino del paese cilentano.

Una grande festa collettiva che vedrà protagonista indiscussa la famosa padella di 4 metri di diametro, nella quale verrà preparata la frittura di paranza. In tutto, saranno utilizzati circa 25 quintali di pesce, tutti provenienti dai pescherecci della zona. Un modo anche per aiutare l’economia locale e un settore in forte crisi.

Non solo cibo

In Villa Matarazzo però, non ci sarà solo lo spazio per il buon cibo e la freschezza del pesce appena pescato con i tanti stand enogastronomici presenti. La manifestazione prevede diversi laboratori artigianali, momenti di cultura con i convegni sul mare e sulle Aree Marine Protette, ma anche spettacoli musicali e intrattenimento per bambini.

All’evento, vi sarà l’occasione anche di assistere alla finale della 15ª edizione del “Campania Festival-Concorso Nazionale Canoro“, una gara che premia i migliori talenti emergenti nello scenario musicale. Infine, una piccola ma magica sorpresa per tutti: si potrà volare in mongolfiera ammirando le bellezze autentiche di Castellabate da una prospettiva unica